自從今年六月韓國瑜遭到罷免後，全台掀起了一股罷免的浪潮，憤怒的韓粉針對多位不適任地方民代發起罷免，如今三個月過去了，高雄市議員黃捷、陳致中、桃園市議員王浩宇等人的連署都已經進入了第二階段，而網紅四叉貓就在臉書上分析這些罷免案的未來走向。

目前王浩宇的第二階段連署已經進行過半，總部公告目前已經蒐集到17456份連署書；陳致中的罷免案在9月4日正式進入第二階段；而黃捷案則在今日傳出通過第一階段的審核，將擇期公告並正式進入二階段連署。

四叉貓指出，二階段的連署將進行60天，以王浩宇的罷免案來講，他們已經進行了42天的連署，剩下不到三分之一的時間，但是連署書蒐集的達成率卻只有近45%，進度嚴重落後，如果以這樣的速度繼續下去，恐怕王浩宇的二階段連署無法通過。

「但是二階段的連署有所謂的必勝法」，四叉貓指出，這個連署可以靠「偷吃步」來讓連署通關，關鍵就在「補件日」上。四叉貓表示，在中選會的收件規則中，只會初步清點送來的連署書是否有達到「最低門檻」，以王浩宇案而言就是31515份，只要符合這個條件，中選會就會進行收件，並進入審核階段。

所以罷王團體有兩個選項，第一就是正正當當的拿出31515份合格連署書送繳；但若屆時仍無法及時收齊連署書，那麼就得請工作人員、志工們自行填寫「無效連署書」，將份數衝過門檻，「先送件再說！」

因為連署規定中，對於「連署書不合格率」並無罰則，所以罷王團體在送件後就獲得了40天審核期以及10天的補件期可以追加連署書，可以靠這50天努力將連署數量補齊，進而通過門檻。

不過四叉貓認為，儘管二階段可以用這種「偷吃步」拉長連署時間來通過門檻，但如果必須靠這招才能讓連署通過，那麼第三階段的正式投票「基本上也不會過了！」

(中時新聞網)