全球股市近日漲多回檔，引發部分資金棄股轉債，帶動公債、投資級公司級反彈走高，又以美債表現最為突出。投信法人表示，肺炎疫情尚未結束，及美國總統選情膠著，墊高市場波動風險，建議投資人採取股、債分散布局方式，提升資產組合穩定度。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐表示，全球股市近日面臨高檔修正壓力，主要是因為自3月疫情低點以來，MSCI世界指數累計反彈幅度已達5成左右，而領頭的科技類股彈幅甚至超過一倍以上，多檔個股更創歷史新高，自然引發高檔獲利了結賣壓。

其次，由於反中浪潮再次升溫、新冠肺炎新增確診人數持續增加，為經濟重啟投下變數，預期復甦的腳步將會放慢。同時，美國總統選情陷入膠著，兩黨候選人民調呈現五五波狀態，迫使一些投資人調整策略，為股市帶來波動。

黃子祐認為，不確定性因素短期內不易消除，將誘發市場避險需求，有利高評級的公債、投資級公司債表現。

除了避險需求拉抬外，美國聯準會（Fed）採取「平均通膨目標」架構，作為貨幣政策的參考指標，新框架允許通膨率在一段時間內，暫時高於2％目標，而不會立刻升息抑制，預期將讓目前的低利率維持更長的時間，同樣有利債市表現。

黃子祐強調，全球富裕國家發行的債券，以主權債、類主權債為主，擁有豐厚的國外淨資產當靠山，債信品質好；殖利率逾3％，遠優於全球投資等級債不到1％的水準，收益性不差，可望成為分散投資風險的避風港。

(工商 )