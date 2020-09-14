健亞（4130）小金雞的浩宇生醫開發血腦屏障合併藥物試驗，執行中的一項臨床試驗，獲美國聚焦式超音波協會（Focused Ultrasound Foundation，FUSF）報導了試驗的最新進展，而受到國際關注，預期未來將可望有更多國際合作和授權案下，經營團隊乘勝追擊，正力拚明年上半年開啟美國史丹福的臨床試驗。

浩宇表示，旗下聚焦式超音波開啟血腦屏障合併癌思停（Avastin）於復發腦瘤治療，已於八月間在林口長庚醫院進行試驗，首位受試者已在六週間進行了三次血腦屏障開啟合併癌思停治療，核磁及正子造影顯示血腦屏障開啟與腫瘤狀況穩定，且無不良反應發生，該臨床試驗案將持續治療及追蹤至病況惡化或9個月試驗期結束。

美國聚焦式超音波協會（FUSF）長期致力於推動聚焦式超音波醫療產業的發展，過去幾年間積極協助浩宇與國際聚焦式超音波產業社群交流，並提供經費補助這項新穎的非侵入式大分子藥物傳輸試驗，看好其可應用於泛抗體、抗體藥物複合體（Antibody Drug Conjugate，ADC）、細胞治療等大分子傳輸用途。

FUSF協會主席Neal F. Kassell醫師表示，這項可反覆開啟血腦屏障的創新醫材，將加速缺少有效治療方法的腦瘤及神經退化性疾病（包括帕金森氏症、阿茲海默症、漸凍人症等），開發出新的治療方式，造福廣大的病患族群。

另外，浩宇與史丹福大學醫師團隊亦於七月底時與美國FDA舉行了送件前審查視訊會議，就同款「聚焦式超音波開啟血腦屏障合併癌思停（Avastin）治療」的復發腦瘤臨床試驗，與FDA就試驗設計、已有確效及驗證報告等環節進行溝通，會議順利完成並已接獲FDA的會議記錄回函，浩宇團隊已著手準備送件文件，希望於年底前完成送件申請，明年上半年開啟史丹福的臨床試驗。

浩宇總經理龍震宇表示，透過這項試驗除了可推動浩宇產品開發進入療效驗證階段，亦將挑戰執行美國臨床試驗，透過浩宇的創新產品力與執行力，串連美國合作網絡以尋求授權機會，協助浩宇競逐世界的舞台。

(工商 )