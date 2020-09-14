同安國小學童們在今天午後合力將1000棵蝴蝶蘭苗悉心移植固定於校園內的大樹樹幹上。（謝瓊雲攝）

員林東北扶輪社社長張嘉六（右）帶領社友與眷屬們，陪著孩子們一起種下一棵棵的蝴蝶蘭。（謝瓊雲攝）

紅螞蟻休閒園區董事長林敏錡（右一）說，移植到樹幹上的蝴蝶蘭，預計明年春天、四月就會盛開，共有10多種花色，美麗繽紛。（謝瓊雲攝） 。（謝瓊雲攝）

同安國小學童們在今天午後合力將1000棵蝴蝶蘭苗悉心移植固定於校園內的大樹樹幹上。（謝瓊雲攝）

員林東北扶輪社社長張嘉六與社友們精心規劃石斛蘭專案，特別結合紅螞蟻休閒園區董事長林敏錡的專業技術，14日下午至同安國小進行蘭花栽種教學與研習。（謝瓊雲攝）

位在八卦山半山腰的彰化縣芬園同安國小，校園裡綠樹如蔭，全校僅36名學生，是座迷你的森林小學；紅螞蟻休閒園區、員林東北扶輪社14日贊助提供1000棵蝴蝶蘭苗，齊力移植到校內老樟樹等大樹樹幹上，盼明年春天迎接繽紛的蝴蝶蘭盛開。

員林東北扶輪社社長張嘉六與社友們精心規劃石斛蘭專案，特別結合紅螞蟻休閒園區董事長林敏錡的專業技術，進行同安國小石斛蘭栽種教學與研習。張嘉六說，希望讓全校師生體驗大自然的亮麗生命與絢爛光彩，並學習環境教育在經濟及社區發展的深層價值，未來也希望能進一步推展到其他校園。

校長施皇羽校長，孩子們在員林東北扶輪社及紅螞蟻休閒園區林明錡董事長的指導下，親自栽種石斛蘭，不僅能美化校園，也為自己的家鄉種下希望，打造彰化縣最美校園的新景點，希望能增加孩子們對家鄉、土地的認同感與凝聚力，未來有能力是也願意將資源分享、回饋給所愛的故鄉，延續偏鄉的教育發展。

林敏錡說，這時節石斛蘭的生長期已經錯過，因此改為捐贈1000棵蝴蝶蘭苗，約有10多種花色，明年4月就會開花，屆時校園裡將呈現不一樣的景致，保證驚艷。之後還將另行提供石斛蘭苗給同安國小，打造139縣道上獨一無二的蘭花瀑布新景點。

張嘉六表示，在林董事長親自講解後，大人陪著孩子一起將蘭花苗移植到樹幹上，十分有意義；未來石斛蘭的各項培育設備，都將由員林東北扶輪社捐助經費建置，成為同安國小校園美景，也豐富139縣道的區域景觀，促進山區農村的經濟發展。

(中時 )