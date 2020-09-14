民族里內荒廢畸零地變身為小公園。（王揚傑攝）

新北市板橋區民族里內一塊174平方公尺畸零地為國有財產署、中華電信所有，因難以開發長期荒廢，被民眾占用當停車場，新北市議員劉美芳接獲陳情，與國產署、中華電信協調獲捐地，將該處綠美化成為里內的小公園。

去年7月劉美芳接獲陳情後居中多次協調，與中華電信、國有財產署、板橋區公所、板橋民族里達成共識，由中華電信、國有財產署免費無償提供該場地給板橋區公所進行綠美化工程，並邀集相關單位多次會勘，今年9月初完成，讓市民朋友多一個休憩的場所。

(中時 )