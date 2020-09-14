國產署、中華電信捐地 畸零地變公園 18:242020/09/14 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民族里內荒廢畸零地變身為小公園。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民族里內荒廢畸零地變身為小公園。（王揚傑攝） 新北市板橋區民族里內一塊174平方公尺畸零地為國有財產署、中華電信所有，因難以開發長期荒廢，被民眾占用當停車場，新北市議員劉美芳接獲陳情，與國產署、中華電信協調獲捐地，將該處綠美化成為里內的小公園。 去年7月劉美芳接獲陳情後居中多次協調，與中華電信、國有財產署、板橋區公所、板橋民族里達成共識，由中華電信、國有財產署免費無償提供該場地給板橋區公所進行綠美化工程，並邀集相關單位多次會勘，今年9月初完成，讓市民朋友多一個休憩的場所。 (中時 ) #中華 #中華電信 #畸零地 #公園 #財產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 移民署辦親子手做 新住民將空瓶變酒燈 11:492020/09/14 寶島 109年登山日系列活動 抽百萬大獎 15:182020/09/14 體育 長泓打國際盃 奪日廠大單 04:102020/09/14 產業．科技 總統出席台南北外環道路新建工程上梁典禮 14:242020/09/14 區域情報-台南 陸三線城市房產熱 這裡新房價格竟連3月稱霸 15:332020/09/14 房市新訊 《觀光股》安心助推廣國產雜糧 摩斯支持米漢堡競賽 10:172020/09/14 財經 台中單元十二夯 站上3字頭 04:102020/09/14 產業．科技 城鄉大不同 學子落差達6個年級 12:092020/09/14 生活 狩獵千億地4／舊空總改造計畫主導權變北市府？柯P也派密探考察 08:112020/09/14 政治 南市文旦熱銷 推地產地消 04:102020/09/14 地方新聞 生活熱門新聞 高鐵見熱褲妹趴男腿上外套蓋頭 他虧11字掀論戰 本尊怒嗆：犯法嗎？ - 生活 少女心爆發 好市多驚見路人抱「巨無霸滋姆滋姆」姐妹尖叫：手刀買2隻 - 生活 排鉛可以保護心血管 台大醫：要多吃3類食物 - 生活 網美照鏡面驚見露鳥裸男 她公開2人真實關係 - 生活 LINE傳語音訊息很方便？ 用戶點出1致命缺點：超討厭！ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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