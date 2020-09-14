根據 LINE 統計，在台灣使用 LINE 電腦版的用戶高達 500 萬，也就是說有不少人在工作上也十分仰賴 LINE 的協助，來讓同事間的溝通更為便利。為了這些使用 LINE 電腦版的用戶，LINE 也持續針對桌面端的使用需求進行優化，近日就推出的最新的 6.3 版本，小幅改版讓視訊通話服務更為便利好用。

LINE 6.3電腦版的更新日誌。(摘自LINE電腦版)

LINE 近日針對電腦版本的更新，有不小的幅度都落在視訊通話這項功能上，包含電腦版最高可支援 200 人群組視訊；面對在家工作等用戶的需求，也加入了超級貼心的模糊背景，以及濾鏡功能(還可先預覽再使用)。而根據更新日誌，LINE 6.3 電腦版更新的內容則包含：(1)「群組視訊通話」功能翻新視訊通話畫面，另分享者的螢幕畫面將會自動放大並固定至主畫面；(2)重新設計登入及鎖定畫面，讓用戶可在個人檔案中編輯封面照片。(3)「社群」功能更新，可點按社群聊天室右上方的邀請（人像）圖示來邀請用戶加入。

除了上述針對 LINE 6.3 電腦版加入的新功能，可能你對於先前已推出的新功能還不是很明瞭。在 6.2 電腦版中，LINE 加入了對深色模式(dark mode)的支援。可以隨著使用者電腦系統所設定的顏色模式(淺色或是深色模式)而自動調整 LINE 電腦版的顯示模式，讓整體風格更為一致，日間、夜間使用都能更為舒適。也是 LINE 電腦版的使用者可以撥空了解並使用的推薦功能。

(科技)