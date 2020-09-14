龜山區文青里因A7合宜宅住宅進駐，人口大增，但聯外道路只有文青路一條，上下班時段汽機車流甚至回堵到各社區停車場出口，嚴重影響居民通勤與居住品質。（文青里長簡僑亨提供／蔡依珍桃園傳真）

龜山區文青里因A7合宜宅住宅進駐，人口大增，但聯外道路只有文青路一條，上下班時段汽機車流甚至回堵到各社區停車場出口，嚴重影響居民通勤與居住品質。（文青里長簡僑亨提供／蔡依珍桃園傳真）

議員林正峰14日為文青里民請命。(蔡依珍攝)

龜山區文青里因A7合宜宅住宅進駐，人口大增，但聯外道路只有文青路一條，交通嚴重壅塞，上下班時段汽機車流甚至回堵到各社區停車場出口，嚴重影響居民通勤與居住品質，議員林正峰14日為民請命，桃園市長鄭文燦允諾青山路拓寬、壽山路拓寬、增設新莊副都心快速道路三管齊下。

議員林正峰說，龜山區創稅全國第1，但交流道塞車也全國第1、車禍發生率與違停罰單則是全市第1、停車空間比率與建設更是全市倒數第1，其中文青里聯外道路打通計畫遙遙無期，營建署早在2018年底就決議全額補助市府工務局代辦「文學路、樂善一路」道路開闢，用地費與工程費合計10.91億元，但卻一再延宕，居民盼不到一條回家不塞車的路。

文青里長簡僑亨日前也率鄰長到議會陳情，直言上下班時段汽機車回堵嚴重，甚至卡在社區停車場出不來，地方卻傳出聯外道路要延至6年後才要開闢，引爆地方怒火，擔憂將來A7產專區與正興建中的大型建案完工後，交通打結更嚴重，將於9月27日召開記者會，宣示北上營建署和監察院抗議。

鄭文燦坦言A7站聯外道路不足，道路闢建計畫已完成都計變更，由工務局規畫中，雖然卡在八卦窯的文資需要保存，會在年底前決定保存方案，衍生的經費市府也要求營建署全額支付，希望文資保存與工程並存、創造雙贏。

鄭文燦也提到，市府正研議拓寬青山路、取消高架門，未來開放中型巴士通行。壽山路桃園段已完成拓寬，新北段會在北桃合作平台向新北力爭。至於龜山文化一路至新莊的新莊副都心快速道路，已向交通部提出，希望由公路總局來負責推動，允諾市府、新北、公路總局3管齊下，讓文青里民行的方便。

(中時 )