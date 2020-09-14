亞洲藏壽司即將於9月17日掛牌上櫃，而日前舉行新股申購公開抽籤，因興櫃股價早盤最高來到292.5元，承銷價55元計算，抽中一張現賺23.7萬，溢價驚人，引發散戶追捧，結果51.1萬人參與申購，創下今年申購人數新高。但根據統計，今年初上櫃公司公開申購抽籤中，以6月間作業的東典0.19%最低，其次為昇佳電子的0.22%，再來才是藏壽司的0.3%，在今年初次上櫃申購抽籤最難中的股票，只排第三名。

根據資料顯示，在今年上櫃申購抽籤最難中的第一名是東典光電，在今年7月1日掛牌上櫃，之前進行公開申購抽籤，782張新股共吸引逾40.59萬筆參與申購，中籤率僅0.19%，創歷史罕見新低。而東典此次新股上櫃公開承銷價為68元，與每股興櫃成交均價145.18元相比，價差約77.18元，等於抽中一張現賺7.7萬元。

最難中的第二名是昇佳電子，在今年6月8日掛牌上櫃，之前進行公開申購抽籤，782張新股共吸引逾32.1萬筆參與申購，中籤率0.22％，而昇佳此次新股上櫃公開承銷價為498元，與每股興櫃成交均價約720元，價差超過220元，等於抽中1張現賺22萬元。

對於日前藏壽司申購抽籤引起散戶追捧，盛況空前，金管會主委黃天牧則強調，任何投資都有風險，投資人決定要去抽籤或去投資，都要審慎觀察這家公司的前景，而股價或有漲跌，則交由市場決定。他同時肯定藏壽司台灣子公司願意在台灣上櫃，對台灣資本市場是一個好的發展。

此外，代理經銷BMW、保時捷等名車的汎德永業，在本月初收盤曾衝上401.5元歷史新高，若以承銷價暫定180元估算，價差逾22萬，預期10月同樣會掀起抽籤熱潮。

(中時新聞網)