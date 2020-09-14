美式賣場好市多深受台灣民眾的喜愛，當中有需多產品更會引來民眾的搶購。一名網友日前到好市多購物時，打算購入一款櫻桃鴨腿，不料，外包裝上卻出現一個亮點，讓他看傻，立刻將照片PO上臉書與其他人分享，短時間內引起網友熱烈討論。

民眾偶爾在賣場也會買到包裝出錯的產品，不少眼尖的民眾會拍下照片，讓網友笑笑。昨日一名網友就在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，只見他原本打算在好市多購入一盒蜂蜜櫻桃鴨腿，但仔細一看外盒包裝，產品名稱寫的明明是「櫻桃鴨腿」，但左下角卻寫著「嚴選台灣土雞」。

明明產品名稱是鴨腿，卻又寫著原料是台灣土雞，這讓原PO感到相當困惑，忍不住拍下照片，並PO在社團上，他也留言寫下，「呃⋯⋯⋯這是？」。

網友發現包裝出錯。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

照片曝光後，意外掀起網友熱烈回應，不少人都開玩笑地說，「喔 沒事 這批屬雞的」、「櫻桃鴨只是土雞的名字啊」、「他只是想炫耀一下他們雞是嚴選的 但是鴨不是 鴨沒選過」、「所以裡面是雞還鴨」。

(中時新聞網)