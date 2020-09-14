台灣浩鼎14日宣布，將於16日舉行的全球ADC數位會議上，介紹旗下以Globo H為標的之抗體藥物複合體（ADC）新藥OBI-999科學特性。

由於ADC是國際熱門研究項目，若可消滅30％比例的腫瘤即算有療效下，全球現僅應用於乳癌、血癌等3-4種藥品通過認證，而浩鼎開發的抗體小分子藥物複合體（ADC）OBI-999擁有專利，去年底啟動臨床一/二期試驗，收取胰臟癌病患下，也備受國際關注。

浩鼎針對Globo系列抗原（Globo H、SSEA-4）和一種選擇性作用在AKR1C3醛酮還原酶AKR1C3的化學前驅藥，所開發的腫瘤免疫療法和化學療法，目前在全球居於領導地位。

浩鼎研發長賴明添此次將以「新型Globo H靶向抗體藥物複合體：OBI 999」在會中發表科學演講，隨後進行現場視訊討論和提問。

這項演講重點將介紹已進入一/二期臨床試驗的OBI-999臨床前研究結果，包括動物實驗所顯示的療效和安全性數據，這也是美國德克薩斯州休斯頓MD安德森癌症中心展開一/二期臨床試驗的根據。

(工商 )