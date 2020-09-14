為紓解畢業季後的就業潮及國旅相關旅宿業的缺工潮，勞動部勞動力發展署中彰投分署南投就業中心，17日上午9點至12點，舉辦聯合徵才活動，當日下午1點至4點，辦理雇主座談會，包括上緯、台灣卜蜂、知名觀光飯店旅宿業及工研院等單位，在聯合徵才活動中，共提供達800個工作機會，還有公司開出月薪近8.3萬元，相當誘人。

會中，還特別邀請南投縣社會及勞動處，就「勞動條件與爭議事件樣態解析」辦理講座，歡迎求職民眾及企業主踴躍參加。

南投就業中心主任楊子誼表示，這項聯合徵才活動，共有30多家廠商設攤，包含全台海拔最高的城堡民宿-老英格蘭莊園、具發展潛力的南投在地投控公司-上緯、跨國食品廠-台灣卜蜂南投廠、知名觀光飯店旅宿業及工研院等，提供達800個工作機會，現場產業種類多元，還有公司開出月薪近8.3萬元的職缺。

另活動會場設有青年專區，提供中彰投分署各項青年就業措施方案諮詢、履歷健診、職訓及職涯諮詢等服務，以協助青年「衝就業、練專長、興僱用」。銀髮專區則提供中高齡者職務再設計輔具展示體驗、相關計畫諮詢服務。

此外，因應近期人才需求擴增，及民眾求職持續回溫，南投縣政府10月31日上午10點至下午3點，在草屯鎮體育館接續舉辦另一場大型就業博覽會。

南投就業中心未來3個月，將分別在南投就業中心、埔里分站、南投就業服務台，及竹山就業服務台等地點，陸續辦理無紙化徵才活動，及觀光休閒產業、照顧服務等五場次的主題徵才活動。

(工商 )