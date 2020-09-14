針對媒體詢問國民黨宣布取消赴海峽論壇，卻由前代理主席率台商與會一事，總統府發言人張惇涵表示，重點不在於組團的名義或身分如何轉換，重點在於兩岸交流必須對等尊嚴的重要性，國民黨應審慎思考，做出符合台灣的主流民意與國家利益的決定。

國民黨原本由前立法院長王金平率團，前往福建參加第十二屆海峽論壇，但被央視主播李紅，在微博上稱為是「求和團」，引起藍營基層不滿，國民黨今日宣布取消由政黨名義出席海峽論壇，但不阻止黨員以個人身份參加。

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