國民黨取消赴海峽論壇 總統府：兩岸交流必須對等尊嚴 18:302020/09/14 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨取消赴海峽論壇，總統府認為，兩岸交流必須對等尊嚴。（圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體詢問國民黨宣布取消赴海峽論壇，卻由前代理主席率台商與會一事，總統府發言人張惇涵表示，重點不在於組團的名義或身分如何轉換，重點在於兩岸交流必須對等尊嚴的重要性，國民黨應審慎思考，做出符合台灣的主流民意與國家利益的決定。 國民黨原本由前立法院長王金平率團，前往福建參加第十二屆海峽論壇，但被央視主播李紅，在微博上稱為是「求和團」，引起藍營基層不滿，國民黨今日宣布取消由政黨名義出席海峽論壇，但不阻止黨員以個人身份參加。 (工商 ) #國民黨 #海峽論壇 #總統府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海峽論壇若沒得到平等對待 侯友宜：去了也沒意義 11:252020/09/14 政治 國民黨前代理主席林榮德證實 將出席海峽論壇 18:482020/09/14 政治 兩岸交流美意變調 國民黨不以政黨形式參加海峽論壇 17:072020/09/14 政治 海峽論壇王金平遭辱 蘇揆：還去的話國人印象可想而知 10:032020/09/14 政治 國民黨不以政黨形式參加海峽論壇 前黨員嘆息：為何做事只做一半 20:022020/09/14 政治 國民黨容許個人身分出席海峽論壇 府籲審慎思考 18:242020/09/14 政治 不去海峽論壇 江啟臣：絕不讓我的國家、政黨 受任何一點侮辱 21:472020/09/14 政治 海峽論壇求和說 蘇貞昌：若被羞辱還要派人 國人會是什麼印象 11:102020/09/14 政治 獨》擬取消出團海峽論壇 國民黨16：30說明 10:422020/09/14 政治 民進黨批藍：拐個彎出席海峽論壇讓人錯愕 19:062020/09/14 政治 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 死敵接連奪高通5G 台積電仍握5奈米最強訂單應戰 - 財經 北京慌了！陸狂砸43兆搞晶片原子彈 台灣握2大王牌完勝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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