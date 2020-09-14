保麗龍杯裝飲料，因為環保因素，許多店家已經不使用，但還是有少部分飲料店仍在用保麗龍杯，一名高雄網友，在臉書抱怨，日前在一間飲料店買一杯薄荷綠茶，喝一口之後就放在車上，大約4小時想要再喝，發現保麗龍杯竟然「融化了」！

網友在一家連鎖手搖飲料店，大約下午2點多，購買一杯薄荷綠茶，當下喝了一口覺得味道有點嗆，於是放車上後，網友便下車去運動，直到6點多回到車內，發現飲料整杯「軟趴趴」，輕輕一拉保麗龍杯，不僅「牽絲」，還直接從中間融化破一個洞。

保麗龍杯竟遭到飲料腐蝕，網友再臉書PO照片提醒大家，同時也好奇，究竟是「保存方法有問題，還是薄荷香料太毒」？保麗龍杯融化掀起網友熱議，飲料店業者表示，薄荷糖漿沒過期、也是照比例調配，業者認為可能時保麗龍杯品質不良，導致杯子融化。

保麗龍杯融化，與放車內有沒有關係，根據《三立新聞》報導，化學教授林榮顯認為，可能是薄荷糖漿內，含有酸性物質導致，「酸類物質含有一個芳香類物質PS產品，就是我們一般來講，保麗龍杯就會把它瓦解掉」。

(中時新聞網)