網路交友問題層出不窮，台中市警察局為保護兒童，於14日推出第3部兒童保護線上劇場「小木偶網路歷險記」，即日起至9月23日止，至「台中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲團，觀看線上劇場好禮3重送活動，藉由生動的對話與互動，將網路交友的安全觀念，深植於孩子心中。

第3部童書繪本「小木偶網路歷險記」根據內政部警政署改編童話故事結合網路交友安全等議題，將繪本演出兒童保護線上劇場。活動期間完成觀看指定任務，就可抽「隨身骨瓷保溫杯」3名、兒童繪本「蝴蝶朵朵」3名、親子同樂DIY「手作婦幼警車」20名。

故事內容敘述忙碌的皮爺爺，疏於照顧小木偶–皮諾丘，讓皮諾丘沉浸網路虛擬世界，假裝帥氣、正義狐狸哥哥，誘拐天真的皮諾丘傳送裸露照片，要求見面，皮爺爺幫皮諾丘的手機，設定警政署app守護安全功能，讓警察即時將被下藥迷昏的皮諾丘救出，等精彩片段。

台中婦幼警察隊提醒，「不在網路透露個人資料」、「不傳送曝露性的私密照片或影片」、「飲料或食物保持在視線範圍內」、「不單獨赴約」等安全觀念，遠離交友陷阱，如遭遇危險、暴力對待或知道身邊的人疑遭侵害，勇敢撥打110或全國保護專線113求協助。

(中時 )