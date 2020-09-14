中華電信在台率先宣布5G服務，並由「五月天Mayday」擔任品牌代言人。五月天7月底出席代言人記者會，並為「5G之境體驗車」拍攝5G應用服務體驗影片，收到熱烈迴響。為感謝支持，中華電信今(14)日宣布舉辦「中華電信揪你來門市跟五月天Mayday拍拍樂」活動！

即日起只要至中華電信全台服務據點和「五月天Mayday」形象照，比出與「5」有關的創意合照，或至全台22個指定5G應用服務據點體驗拍照，上傳行動學園粉絲團完成打卡留言，即有機會獲得限量「中華電信x五月天雙海報」及電影票、Hami Video 5G館體驗序號等好禮，活動時間至109年10日4日止。

中華電信以4G/5G EN-DC雙連結技術，架構於4G網路的基礎上，持續布建5G基地台。中華電信擁有4G/5G最大頻寬與最廣涵蓋，包含六都核心都會區、全台重要商圈、科學園區(內科/竹科/中科/南科)、超過60所大專院校及室內人潮聚集點(如百貨公司/大賣場/展場)，與重要交通樞鈕(如高鐵/北捷/桃捷/高捷/機場)，全台22縣市皆有建設5G網路，讓民眾有感體驗5G行動科技生活。

(科技)