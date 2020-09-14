汪小菲和大S婚後育有一對兒女，這陣子他為了工作回北京，不得已和在台灣的家人分隔兩地，偶爾會在微博用文字抒發對老婆孩子的想念，未料近日被直擊深夜喝醉，在酒吧和一名女子互動看似親密，讓汪小菲氣炸親自回應：「配圖編故事。」

據《周三早九點》報導，王小菲被拍到去酒吧和朋友喝到凌晨才散會，離開之際，汪小菲似乎喝茫走路不穩，當時身旁就有一名長髮女子攙扶他，報導更指出汪小菲一把摟住對方，並加了對方的聯繫方式，舉止似乎頗為親密，直到後來友人過去扶他，汪小菲才和女生分開，上自己的車離開。

汪小菲遭拍喝醉，和女子舉止看似親密。（圖／翻攝自微博）

汪小菲發文回應。（圖／翻攝自微博）

報導一出，汪小菲親自在微博澄清：「你哪個眼睛看見我手了，而且那都兩個多禮拜前的事兒了在三里屯，別看著我昨天發幾個微博想家了就給我配圖編故事，回家好好看看東北往事去 。」不難看出其怒氣，接著不失幽默地補充：「哦對了，兄弟，謝謝你啊，把我拍的還挺瘦。」

事實上，汪小菲14日凌晨才透露把手機桌布換成和大S的婚照，並感嘆：「多美多清秀。」過沒幾小時又分享無印良品的歌曲《想見你》，就像在對家人喊話，思念之情流露無遺。

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(中時新聞網)