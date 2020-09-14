國民黨決定不派團前往兩岸論壇，新黨榮譽主席郁慕明今天在「西瓜視頻」的「郁言不止」中說文解字，並指國民黨主席江啟臣國學底子差，要求央視為「求和說」道歉，是不了解求和的意思，太過計較、小題大作。郁慕明並說，前立法院長王金平何錯之有？江啟臣竟視王金平此行是懇求、跪求和平，沒有那麼嚴重。

郁慕明說，政治人物國學底子有多深厚，從言語可表達出來，現在年輕人國學基礎比他們那個年代差，他用國民黨主席江啟臣舉例，因為江對央視談到王金平登陸「求和」非常生氣，要求央視道歉，在他來看是小題大作。

郁慕明解釋，江對「求」的意思不是那麼深刻了解，中文的動詞跟意境要合在一起，當意境不同時，「求」就有層次感跟不同的表達，王金平參加海峽論壇，假設對方是非常禮貌的邀請，視為上賓，這樣就代表兩岸追求和平；假設王金平未被視為上賓而參加海峽論壇，則代表懇求和平，這是因兩岸兵凶戰危而懇求和平；假設未參加海峽論壇，而台海發生戰爭，台灣人覺得大陸不能打我們，兩岸是一家親，那叫跪求和平，所以有不同的層次。

郁慕明說，江啟臣這樣計較一定要道歉，這是小題大作，因為國民黨過去有多少人當過名嘴，也在電視罵過大陸，若每個都要道歉，這是沒有道理的事情，大家合得來則合，不合不去就不去，沒有國民黨參加，還有新黨參加，有什麼一定要在乎國民黨去呢？

郁慕明也提醒，國民黨不要忘記，王金平去是善意的，是追求和平尋求和平的，代表是為兩岸天下蒼生思考，希望兵凶戰危的衝突期間能因為他尋求和平而求和，這是好意的，王金平何錯之有，江啟臣身為黨主席更應了解兩岸和平的重要，不要自我設限，好像我們去懇求、跪求和平，沒有那麼嚴重。

(中時 )