陳時中讚謝金河「吃豬睪丸腦筋好」醫：有風險

日前財經專家謝金河在【數字台灣】節目中與衛福部長陳時中大聊養豬經驗並表示，「小時候家裡曾是養豬戶，當時的責任就是當母豬生小豬時需徹夜戒備，避免母豬翻身而把小豬壓死，等到小豬成長幾周後要閹割，家人就會拿豬睪丸去炸麻油，而當時我就專門吃那個。」讓一旁的陳時中笑說：「難怪現在你腦筋很好，體力又讚。」

對此營養師許瓊月接受《中時新聞網》訪問表示，豬睪丸內含有鐵、鋅、維生素、礦物質等等確實含量存在，但是現在並不建議用豬睪丸補腦，容易引起膽固醇過高或是心血管疾病的發生。若真的要補腦可以從日常生活的飲食中攝取，像是雞蛋，因為蛋黃裡含有卵磷脂和卵黃素對於神經細胞的發育和修護都有不錯的作用。另外也可以攝取omega3含量高的食材，像是鮪魚、鮭魚等等，或是藍莓、紫色高麗菜、南瓜等等植化素含量高的食物，都可以幫助腦部細胞有完整的發育。

哪些是正確補腦的食物

陳時中讚謝金河「吃豬睪丸腦筋好」醫：有風險！(示意圖 資料照)

最後對於萊克多巴胺若攝取過多會產生什麼副作用？營養師表示，已正常人可接受的範圍是每天攝取五公斤以內的豬肉，身體是可以代謝的。但是有些族群例如高血壓、嬰幼兒、孕婦或是肝腎功能不好的人，對於這樣的添加物較容易產生敏感的反應，所以建議食用者在攝取這些食物時要特別留意。

(剪輯/陳威成)

(中時新聞網)