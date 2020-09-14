中國為加速提升活豬數量，並進一步擴大對農戶的支持，要求中國銀行業試行農戶可將活豬作為抵押，以此向銀行申請貸款。據統計，目前已有人民幣（下同）數億元投入該試點項目，光是浙江省據此發放給農民的貸款就高達1.78億元。

華爾街日報報導，非洲豬瘟暴發後，中國的活豬數量大幅下降，致使豬肉價格高漲。中國官方擔心食品價格上漲，因此鼓勵農戶補充活豬存欄量，並鼓勵大型商業養豬場擴大規模。但小型家庭養豬場已經負債累累，並且沒有什麼資產可用來為借款做抵押，在官方主導下，銀行開始嘗試接受以活豬為抵押來發放貸款。

報導稱，浙江省官員6月時表示，該省32個縣的農民已獲得共計1.78億元的活豬抵押貸款。另在重慶，一家養豬公司將能繁母豬作為抵押擔保物向當地銀行申請貸款，使得該公司獲得銀行貸款增加三倍多，貸款餘額達到3,850萬元左右，貸款利率也從原先的7.4％降至5％。

抵押的活豬由當地畜牧管理部門進行遠程監控。根據人行8月份公布的資訊，活豬抵押的貸款金額，是基於申請貸款先前60天的平均活豬價格再打折扣。

不過活豬抵押也為銀行帶來不小挑戰。由於活豬價格波動劇烈，意味銀行放貸之後若活豬價格下跌，銀行可能會面臨損失，而且銀行還不得不扣押貸款抵押品。這時銀行不僅需要活豬估值的系統，如果銀行最終獲得活豬的所有權，還需要對活豬進行監控、管理、甚至處置等。也因為變數太大且管理及處置不易，對於銀行來說，不會積極推廣活豬抵押的相關貸款業務。

(工商 )