雲林縣政府「零廢棄資源化系統」，可將垃圾轉換成衍生燃料，雲林縣長張麗善（前右）全力支持。（張朝欣攝）

雲林縣政府為處理全縣每天約320噸生活垃圾，除進行掩埋及協調外縣市焚化外，14日啟動「零廢棄資源化系統」，每天可處理150噸以上生活垃圾，還能將垃圾轉換成「廢料物衍生燃料」，做為鍋爐輔助燃料、減少煤炭使用，達到垃圾最大資源化目標。

雲林縣因沒有焚化爐，縣政府為減少垃圾量，想盡辦法進行垃圾回收再利用，今年度特別編列5800萬元辦理「雲林縣設置移動式垃圾分選場計畫」，8月底試用全國第1套「零廢棄資源化系統」（ZWS），其廢料僅有17％，成效令人滿意，14日正式啟用。

張麗善表示，「零廢棄資源化系統」經試車結果，「廢料物衍生燃料」產製率可達35至40％，廢料則控制在17％以下，且17％廢料當中，約有80％為類似腐植土的重質有機物及砂石，可用於掩埋場覆土，另20％包含輕質塑膠、玻璃陶土等，可做為低強度混凝土基材。

張麗善說這套系統將協助各鄉鎮市公所處理每日產出的生活垃圾，1天約可處理150至200噸，為提升此設備處理成效，希望大家能夠落實垃圾分類與資源回收政策，共同緩解雲林縣垃圾去化困境。

縣環保局長鄭育麟指出，「零廢棄資源化系統」位於虎尾鎮垃圾轉運站內，可透過破碎、分選、減量及乾化處理，將垃圾轉換為「廢料物衍生燃料」，還可針對不同廢料特性進行分析，用最佳方案「客製化去化」，達到垃圾零廢棄資源化目標。

(中時 )