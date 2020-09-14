Uber Eats 今（14）日宣布與茹絲葵、Nagi 凪、Chili's、双聖四大餐飲品牌獨家合作，茹絲葵與 Nagi 凪更是首次在台灣推出外送服務！此次合作將有15家餐廳、超過200道美味料理上架到 Uber Eats 平台，無論是精選頂級餐點、日式拉麵、家庭好友聚餐或是經典美式早午餐，現在都可透過 Uber Eats 一鍵下訂。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示：「持續豐富平台上消費者的用餐選擇，創造具差異化、優質的用餐體驗，一直是 Uber Eats 努力的目標。很開心這次能與各美食領域最具代表性的茹絲葵、Nagi 凪、Chili's、双聖四大品牌合作，透過合作貨運業者及外送合作夥伴，讓消費者在35分鐘內即可享用頂級的美食。」

赫士盟餐飲集團表示：「無論是茹絲葵、Nagi 凪、Chili's 或双聖，過去８個月都經過菜單挑選與精心設計、品質控管、包裝測試、實際流程等重重關卡，不斷進行校調之後才決定加入外送服務。也因此，我們特別選擇與外送平台中最重視用戶體驗、服務品質的 Uber Eats 獨家合作，將我們致力提供最優質的餐點及一流用餐體驗的精神傳遞給更多消費者。」

Nagi 凪特別為 Uber Eats 推出廣受好評的限定王「蟹王」，只在 Uber Eats 獨家販售。(Uber Eats提供／黃慧雯台北傳真)

茹絲葵、Nagi 凪、Chili's 及双聖除了將經典美味上架到 Uber Eats 平台，也為此次合作打造多款外送限定餐點，不只滿足任何想享用美味時刻的需求、更要驚豔消費者的味蕾。拉麵界霸主 Nagi 凪，更特別為 Uber Eats 推出廣受好評的限定王「蟹王」，金黃酥脆的整隻軟殼蟹加上爽口海苔點綴，來自大海的好滋味，想要享受這獨家美味只能透過 Uber Eats 點購；此外，也推出經典拉麵四大天王「豚王」、「赤王」、「翠王」、「黑王」單人與雙人外送套餐。Nagi 凪更貼心在外送包裝上提供「外帶拉麵的美味享用法」，只要依照步驟，不用外出排隊，拉麵控在家也能隨時隨地享用如同店內般的究極美味！

以高品質食材與無微不至的服務而聞名的茹絲葵，也首度加入美食外送的行列。為延伸茹絲葵品牌精神，全新外送餐點以「精緻高品質輕食」為研發方向，將 USDA Prime 等級牛肉、經典前菜紐奧良蟹肉糕等頂級食材，重新設計成三明治、沙拉等全新菜色，讓消費者無論上班或在家，都能探索更多茹絲葵的新風貌與新滋味。

台灣唯一主打美墨特色餐廳的 Chili's 現在透過 Uber Eats 也可以隨時隨地點購的到。(Uber Eats提供／黃慧雯台北傳真)

台灣唯一主打美墨特色餐廳的 Chili's 近期推出「2020美墨系全新菜單」，除了經典招牌美味包括大口才能咬下的大嘴漢堡、女性最愛的小嘴漢堡、低溫慢烤豬肋排跟滋滋作響的鐵板法士達，還推出全台首炸豬肋排，融入更多創意菜色與多元選擇，搭配客製化的餐點選項，讓店內用餐體驗更貼近消費者需求，一鍵即可輕鬆外送到府，成為在家歡聚時光的最佳幫手。而經典美式餐飲的代表双聖，其知名的美式早午餐跟點心多年來征服無數老饕的胃，現在透過 Uber Eats ，這些令人懷念的好滋味，將以新型態滿足更多饕客的味蕾。

(科技)