台灣上市櫃公司協會今舉辦第二、第三屆新舊理事長的交接典禮，新任理事長為友嘉實業集團總裁朱志洋，交接典禮上從第二屆理事長、台達集團副總裁蔡榮騰手中接下印信；朱志洋表示，這次交接典禮特別邀請了其他產業公協會理事長以及企業家參加，包括工商協進會理事長林伯豐、宏碁集團創辦人施振榮等貴賓都來觀禮，「期望與產業公協會結盟，共同打造國家隊」。

朱志洋表示，新冠肺炎海外疫情未停歇，加上陸美貿易摩擦的短鏈效益，不僅台商持續回台，外資也增加對台投資，台灣要抓緊這次難得的契機，好好地在國際舞台上發揮利基；這也突顯組國家隊的重要性。

對於下半年至明年上半年的全球工具機前景，朱志洋態度顯得保守，「工具機產業明年要有顯著成長機會不大，會比較辛苦點」，但朱志洋表示，台灣工具機產業底子厚、韌性強，結止於目前為止，沒有聽聞工具機廠商倒閉或財務困難，有信心可以一起撐過去。

對於接下台灣上市櫃公司協會理事長的工作，朱志洋期許，任內兩年時間期望會員數從200位達到300位，每年將依不同主題，選拔傑出企業家獎，並舉辦女力論壇、社團負責人研討會等。

(中時 )