苗栗縣長徐耀昌化身洗手大使，宣導孩童落實正確洗手步驟，共同防範腸病毒。（何冠嫻攝）

孩童們腸病毒防疫宣導中，玩得不亦樂乎並扎根洗手正確步驟與勤洗手觀念。（何冠嫻攝）

今年因應新冠肺炎疫情影響，民眾落實正確洗手觀念，降低病毒傳染機會，苗栗縣政府衛生局加強衛生觀念，與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，在校園宣導「一起洗手趣，預防腸病毒」。14日苗栗縣長徐耀昌等人，到啟文國小宣導勤洗手觀念，共同防堵腸病毒。

徐耀昌偕同苗栗市長邱鎮軍、衛生局副局長莊素玲、啟文國小校長陳正忠等人，化身洗手大使，以寓教於樂方式，示範「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟。

莊素玲表示，今年民眾落實勤洗手、戴口罩，有效減少腸病毒傳染機會，去年1到9月共有165個班級停課，今年則有17班，分別為國小4班、幼兒園10班、托嬰中心3班，將持續宣導師生、家長落實勤洗手，防範腸病毒。

徐耀昌表示，腸病毒傳染力極強，家庭、校園、安親班等人與人密切接觸、互動頻繁的處所最容易傳播，因此勤洗手是預防腸病毒最好的方式，流行期應加強環境通風與消毒，學童若有出現疑似腸病毒感染症狀時應儘速就醫及在家休息，避免與其他學童接觸，以降低交叉感染及傳播風險。

衛生局提醒，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因疏於防護而傳染給家中幼童，尤其5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，因此民眾外出返家務必先更衣在摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以降低腸病毒傳播的機會。

(中時 )