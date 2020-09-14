國民黨因為央視「求和」說，今天宣布不以政黨形式參加海峽論壇，不過對於個別黨員參與，黨中央並未特別限制。記者詢問國民黨前代理主席林榮德是否會參加海峽論壇，林榮德證實他還是會參加，但至於是以什麼身份參加還未確定。

國民黨大陸事務部主任左正東今指出，「求和說」出現後，國民黨從政黨員以及台灣社會對這件事的看法，並沒改變的跡象，如果還是依照原定安排出席，可能會造成兩岸民意衝撞，因此最後決定不以政黨形式參加論壇。

不過針對個別黨員是否還能參加，國民黨文傳會主委王育敏表示，海峽論壇本來就是民間交流的活動，已施行長達12年，個別黨員若要用民間人士身分參加，就尊重過去的慣例跟作法，國民黨沒有鼓勵或不鼓勵的問題。

而其他政黨包括親民黨以及新黨都還是會參加海峽論壇，親民黨派名嘴黎建南一人出席，新黨前主席郁慕明表示，國民黨如果還要自我設限鑽牛角尖，「那你不去就不去，還有我們新黨會出席！」

(中時 )