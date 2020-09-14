花蓮縣豐濱鄉親不知子海上古道，是全台唯一倚著山崖懸空打造的步道，又稱作「天空步道」；因近日天候不佳，花蓮豐濱鄉公所擔心遊客遭落石擊中，建議遊客自行戴安全帽入園外，並新增「親不知子海上古道」免費租借安全帽辦法，盼民眾都要配戴安全帽，維護旅遊安全。

豐濱鄉公所觀光發展所長仲靜怡表示，由於古道強化玻璃步道曾因天候不佳，遭落石擊中破裂，封閉維修，也有遊客險遭石塊擊中，鄉公所為加強維護民眾安全，安全帽免費借用管理須知已在9月初公告實施，暫時沒有強制性，現階段先以勸導建議遊客。

民眾於「親不知子海上古道」可180度環景，享受海一望無際的遼闊感，且踩在透明玻璃棧道上，更可感受腳下懸空的震撼，2017年開放迄今，吸引大批遊客拍照打卡，就連天后蔡依林Jolin也在今年6月底朝聖，讓這處景點爆紅！

原本因疫情冷清，仲靜怡說，今年3月來客量僅1萬8000多人，暑假可能因民眾「報復性旅遊」，再加上網紅分享下，暑假短短兩個月暴增近19萬人次到訪，與去年同期相比成長率144.7％。

豐濱鄉公所預估接下來的中秋和雙十連假旅遊人潮不減，為提高未來遊憩區的安全性，「親不知子海上古道」將於11月2日至11月8日進行全園區休園整理；10月12日起至明年1月止，天空步道的玻璃等設施將更換，步道封閉施工，其他遊憩空間不受影響，屆時入門票、停車費暫免收。

(中時 )