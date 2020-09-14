是德科技（Keysight Technologies Inc.）日前宣布魅族科技（Meizu）選擇使用是德科技射頻自動化工具套件，來驗證增強型行動寬頻（eMBB）的效能，以支援專為5G智慧型手機開發的多媒體應用。

魅族科技是中國智慧型手機設計與製造商，該公司選擇使用是德科技5G裝置測試解決方案，來因應不斷成長的全球5G市場。這些解決方案基於Keysight UXM 5G無線測試平台，可協助魅族科技在從初期研發到設計驗證、符合性驗證及生產製造的整個工作流程中，全面驗證5G裝置。

魅族科技研發中心助理副總裁李濤表示：「我們選擇使用是德科技5G裝置測試解決方案，來加速對5G智慧型手機進行射頻驗證，讓消費者能獲得簡單、直覺的行動裝置使用體驗。藉由使用經驗證並廣為產業採用的5G裝置測試平台，魅族科技可設計並推出支援先進5G服務的高效能智慧型手機。」

魅族科技依賴5G NR獨立模式來支援消費者和垂直產業（例如製造、物流、運輸和遊戲）所需的應用和連接功能。是德科技提供通用的硬體和軟體測試平台，以便在3GPP定義的所有頻段中，以及在非獨立（NSA）和獨立（SA）模式下，驗證各種不同外觀和尺寸的5G裝置。

是德科技資深總監曹鵬表示：「很高興是德科技5G測試解決方案能協助魅族科技，在全球5G市場中建立成功的領導地位。此解決方案可因應各種不同的測試要求，包括射頻、資料傳輸速率、相符性測試，以及行動通訊業者驗收測試等，讓魅族科技能以經濟有效的方式，在通用的硬體平台上靈活地驗證多元的產品。」

不斷成長的5G晶片和裝置製造商生態系統，以及全球380多家投資於5G網路試運轉和部署的行動通訊業者，全都需要可靠的測試工具，以便在5G網路進入商轉之前驗證裝置效能。是德科技5G裝置測試解決方案是全球頂尖5G裝置和晶片組製造商的最佳助手。

(工商 )