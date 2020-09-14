NVIDIA (輝達) 與軟銀集團 (SoftBank Group Corp.) 今(14)日宣佈達成一項最終協議，NVIDIA 將根據該協議斥資 400 億美元從軟銀集團及 SoftBank Vision Fund (兩者合稱「軟銀」) 手中收購 Arm Limited 公司。預計該項交易將立即增加 NVIDIA 的非 GAAP 毛利率和非 GAAP 每股盈餘。

這項收購案將結合 NVIDIA的 AI 運算平台與 Arm 的龐大產業生態系，開創 AI 時代首屈一指的運算公司，在加速創新的同時，擴大規模進入大型且高成長的市場。軟銀將繼續藉由在 NVIDIA 的持股比例 (預計將低於 10%)，致力於落實 Arm 的長期成功。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「AI 是當代最強大的科技力量，掀起了嶄新的運算浪潮。在未來的幾年裡，運行 AI 的數兆部電腦將創造出全新的物聯網 (IoT)，其規模是現今人聯網的數千倍。整合 NVIDIA 與 Arm 的實力，將創造出一間在 AI 時代站穩腳步的企業。」

黃仁勳亦指出：「Simon Segars 及其在 Arm 的團隊打造了一間表現卓越的公司，幾乎為世界上所有技術市場做出了貢獻。結合 NVIDIA 的 AI 運算能力與 Arm CPU 龐大的產業生態系，我們可以將運算能力從雲端運算、智慧型手機、個人電腦、自動駕駛車和機器人推向邊緣物聯網，並且把 AI 運算擴大到全球的每一個角落。」

「兩強聯手對 NVIDIA 與 Arm 兩家公司、我們的客戶及整個產業來說，皆帶來莫大的助益。對於 Arm 的產業生態系而言，此次結合將大幅提升 Arm 的研發能力，同時運用 NVIDIA 引領全球的 GPU 和 AI 技術擴大其 IP 組合。」

「Arm 的總部仍會留在英國劍橋。我們將擴大該地的運作規模，打造一處世界級的AI 研究機構，以援助在醫療、生命科學、機器人、自動駕駛車和其他領域的發展。為求吸引來自英國及全球各地的研究人員和科學家進行開創性的研究，NVIDIA 將打造一部搭載 Arm CPU、最先進的 AI 超級電腦。Arm 在劍橋的總部將成為全球一流的科技中心。」

軟銀集團董事長暨執行長孫正義表示：「NVIDIA 是 Arm 完美的合作夥伴。打從收購 Arm 以來，我們一直信守承諾，在人員、技術與研發方面投入巨資，擴大公司的經營範圍並進入具有高成長潛力的嶄新領域。與全球頂尖的科技創新企業攜手合作，為 Arm 開創出令人期待的嶄新發展機會。NVIDIA 與 Arm 這個引人注目的組合，讓 Arm、劍橋及英國站上第一線，創造出這個世代最激勵人心的技術創新之其中一部分，這也正是軟銀十分興奮能作為 NVIDIA 的主要股東，致力於投資落實 Arm 的長期成功。我們非常期望雙方的業務合併之後，支持延續其商業成就。」

Arm 執行長 Simon Segars 表示：「Arm 與 NVIDIA 有著共同的願景和熱情，將無所不在的高效能運算技術用在解決世界上最為緊迫的問題上，包含從氣候變遷到醫療保健、從農業到教育等。我們需要採用新的軟硬體和對研發提出長期承諾，方能實現此一願景。結合我們雙方在技術方面的優勢，便能加快前進的腳步並提出全新的解決方案，以創造出由全球創新者構成的產業生態系。我和我的管理團隊很高興能夠加入 NVIDIA，共同為業界寫下嶄新的一頁。」

對 Arm 與英國的承諾

加入 NVIDIA 後的 Arm 將延續其開放授權模式，同時保持全球客戶中立性，而這也是該公司過去寫下亮眼成績的基礎。截止目前取得 Arm 授權的業者，已創下 1,800 億個晶片的出貨量。Arm 的合作夥伴也將受益於兩家公司的產品，其中包括 NVIDIA 的眾多創新產品。

軟銀與 Arm 將全力履行軟銀在 2016 年收購 Arm 時所做出的承諾，這些承諾預計將在 2021 年 9 月完成。NVIDIA 在完成本項交易後將保留 Arm 的公司名稱及強大的品牌形象，並且擴大其在劍橋總部的規模。Arm 的智慧財產權將繼續在英國註冊。

NVIDIA 將運用 Arm 在英國的研發實力，在 Arm 的劍橋園區打造一處全新的全球 AI 研究中心。NVIDIA 將投資建設一部搭載 Arm 技術的最先進 AI 超級電腦、開發者培訓機構及新創育成中心，預計將吸引全球頂尖人才到此進行研究，並且為醫療、機器人和自動駕駛車等領域打造一個創新產業合作平台。

其他交易細節

根據已獲得 NVIDIA、軟銀集團與 Arm 董事會批准的交易條款，NVIDIA 將向軟銀支付總計 215 億美元的 NVIDIA 普通股與 120 億美元現金，其中包括簽約時應支付的 20 億美元。成交時 NVIDIA 發行的股票數量為 4,430 萬股，金額以 NVIDIA 普通股過去 30 個交易日的平均收盤價計算。此外，在 Arm 滿足特定財務業績目標時，軟銀可依據收益結構獲得最多 50 億美元的現金或普通股。

NVIDIA 還將向 Arm 員工發放 15 億美元的股票。NVIDIA 預計用資產負債表的現金為部分的現金交易提供資金。該交易不包括 Arm 的物聯網服務事業群。這項擬議中的交易需符合慣例成交條件，包括取得英國、中國、歐盟和美國等監管機關的許可。預計將在約 18 個月內完成此交易。

(科技)