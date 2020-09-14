陳時中13日在節目上強調，雖然開放萊劑美豬進口可以讓台灣提升國際地位，但不會因為經濟犧牲安全，拿國人健康來換。（擷取自數字台灣節目畫面）

陳時中先前在廣播節目上信誓旦旦表示，開放美豬可以換來一個台灣在國際上的地位。（本報資料照／劉宗龍攝）

總統蔡英文無預警用行政命令宣布自明年元旦將開放含瘦肉精美豬進口惹議。衛福部長，指揮中心指揮官陳時中先前在廣播節目上信誓旦旦表示，開放美豬可以換來一個台灣在國際上的地位；不到一個月，陳時中卻又在電視節目上稱，不會為了換取國際地位，讓進口萊劑美豬犧牲國人健康。對此，網譏陳時中的反覆說詞是「選北市長的人格在說話」。

上月底陳時中在接受周玉蔻廣播節目專訪時曾提到，開放美豬、美牛是因國家有需要，衛福部也認為安全所以去做，且開放可以換來一個台灣在國際上的地位，必須要用尊重科學的態度，人家才會尊重你，來與你進行相關的談判。並強調，「人在社會中要有地位才能跟人家談判，至於地位就是根據科學基礎上的尊重，才能進行很多協商談判。」

才不到一個月，陳時中於13日在節目上表示，開放萊劑美豬進口，一定會做好嚴格安全把關，並會根據科學根據，來確保食品安全。強調雖然此舉可以讓台灣提升國際地位，但不會因為經濟犧牲安全，拿國人健康來換。稱在野這樣說法是「倒果為因」。

網友狂酸陳時中的反覆說詞是：選北市長的人格在說話。(摘自PTT)

不過陳時中的說詞反覆，仍被PTT網友酸是「自打嘴巴」，紛紛表示「滾動式修正，一個美豬看破一尊假神」、「被看破手腳了」、「原來沒有要換國際地位阿」、「真的關心食安，就別把不敢給小朋友吃的食物放進國內啦」、「反反覆覆，到底哪個版本才是最終版」、「被摸頭還是測完風向啦？」由於陳時中近日參選2022市長選舉呼聲日益提高，網友更虧說「好了啦我知道你想選台北市長」、「現在是想選北市長的人格在說話吧」。

(中時新聞網)