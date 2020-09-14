公視家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》演員黃姵嘉、張書偉、楊銘威、林筳諭14日赴新北市家扶中心發展學園做公益，除了送上中秋禮盒，也與家扶孩童們一起以柚子DIY作畫，提前歡度中秋。活動前得知最新一集平均收視創下4.3新高，前30集收視平均 2.7，創下公視戲劇最高紀錄，演員們超開心，張書偉笑說：「男男吻我都準備好了，現在親楊銘威也可以！」

現場唯一具爸爸身份的演員楊銘威，與孩子互動自然有「笑」果，拍照時被小朋友誤擊重要部位，他搞笑問：「你手有沒有受傷？」現場氣氛歡樂溫馨。很喜歡小孩的黃姵嘉，想在 35 歲前達成生小孩願望，楊銘威則以過來人建議：「想生也不一定生得出來，像我們本來第二胎也是有計劃，認真算日子、按表操課但沒如願，反而後來順其自然才得子。」

張書偉、黃姵嘉、林筳諭、楊銘威到家扶發展學園做公益。（公視提供）

我的婆婆》演員到家扶發展學園陪孩童同樂提前慶中秋。（公視提供）

張書偉也說自己差不多已經可以體驗人生另一階段、自組家庭了，坦言有喜歡、心儀的對象，正持續交往發展中，對方是陽光型女生，常相約一起爬山、露營、騎腳踏車，走戶外約會路線，他不諱言已經到了想結婚的年紀，希望隨時可以跟大家分享好消息，「即便先生小孩也沒關係！」

《婆》劇爆紅，林筳諭表示自己因為「大美」一角粉絲人數暴增3倍，張書偉、楊銘威也覺得在路上被認出的機率大增，張書偉還透露因為《婆婆》讓他找回不少Energy時期的粉絲，因為很多粉絲都以為他消失不見了，殊不知他這些年其實拍了不少客台、大愛台的戲。已是金鐘視后的黃姵嘉則說，她從以前到現在，走在路上幾乎從沒被認出過，最誇張的是，連幫她做臉超過半年的美容師，雖然知道她本名、也知道她是「拍片的」，但也沒認出她來，「我覺得這樣很好，滿自在的」，一旁的張書偉笑說「妳是因為都宅在家吧？沒人遇得到妳！」

張書偉與黃姵嘉在《我的婆婆》中的感情發展引起觀眾討論。（公視提供）

《我的婆婆》第29、30集每分鐘收視高點來到 4.8 ，劇情落在鳳梨酥神人大賽。 Darren 因飾演大哥回到老家搶功勞被罵翻，楊銘威笑說「他真的被罵得很慘，但後面10集的發展會讓觀眾意想不到， PTT 的網友大部分預測都不對，想知道結果請大家繼續看下去。」本週六即將播出最新第 31、32 集，彩香（鍾欣凌飾）大兒子秉忠（Darren 飾）強勢主導珍賀齋，彩香也將宣布退休把老店面交給秉忠繼承，讓真心為老闆娘、老餅舖擔憂、陪伴、挖掘經營模式的小鷗（黃姵嘉 飾）和發貴（張書偉 飾）心寒，他們好不容易才幫珍賀齋打響名聲、找到明星商品，是否會因彩香堅持傳統由親生兒子繼承而面臨解散？一哥（許傑輝 飾）也因為看不下去，找彩香理論。《我的婆婆》全劇共40集，每週六晚間9點在公視頻道首播，當天晚間11點在公視＋（公視網路平台）播出，愛奇藝台灣站上架；週日中午12點在 MOD (含HamiVideo )、myVideo上架； 週日晚間 8 點在LINE TV、friDay影音上架；華視每週日晚間 9 點播出。

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