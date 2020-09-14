為了因應新冠肺炎帶來的口罩短缺，夏普繼今年3月下旬在三重工廠（三重縣多木郡多木町）無塵室中籌建了一個「正常尺寸（約175 x 95毫米）」的口罩產線後，14日也跟進宣布新版的「小」口罩（約145 × 95mm）也將登場銷售。

根據夏普官網指出，夏普將在「SHARP COCORO LIFE」的EC站點（COCORO STORE）開放個人客戶線上訂購新的「小尺寸（約145 x 95毫米）」無紡布口罩系列，每盒內含50個口罩，預定售價2,980日圓（不含稅金和運費），主打的是高年級的小學學童。

夏普指出，此款小口罩由於面積較小，相對的面罩與面部中間的間隙也較小，可以成功抑制病毒和細小顆粒甚至花粉的入侵，其中病毒過濾效率99％（VFE測試）/細菌過濾效率99％（BFE測試）/花粉切割率99％（花粉收集效率測試）/細顆粒過濾效率99％（PFE測試）。

夏普指出，新品預訂自9月14日起在日本各地開放申購，第一批的中籤者名單將在9月23日抽出，夏普將會以電子郵件按順序將中籤訊息發送給獲獎者。

依據日本夏普內部的規畫，首購當周的銷量預估為5千盒，待首波完購後，爾後每周也會循首周的模式逐周抽出中籤者。

由於兩款口罩需求不同，夏普將分開接受訂購，以免產生混淆。

夏普強調，自製口罩只是夏普在健康領域創造產品和服務的第一步，未來夏普還會繼續投入健康和衛生有關產品的研發，繼續為解決社會問題做出貢獻。

(工商 )