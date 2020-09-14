曾獲得RIA年度最佳組合的澳洲樂隊Sheppard，今年三月發行抒情搖滾單曲〈Somebody Like You〉，當時 Sheppard團隊希望能把動聽的旋律推廣給更多亞洲聽眾，因而邀請張語噥填上中文歌詞，重新詮釋歌曲。Sheppard 聽到收錄在張語噥個人專輯的版本後非常驚艷，希望可以和她有更深入的合作，將於九月份合作推出〈Somebody Like You〉中英男女對唱版本，張語噥的真假音轉換搭配樂團主唱George男高音嘹亮且深情，充滿寂寞卻又期待的氛圍。

新冠肺炎疫情影響下，該曲MV拍攝以特別方式呈現，團隊分別在台灣蘇澳沙灘與澳洲Brisbane的Suttons Beach取景，再利用後製剪輯完成，描述兩人面對同樣的海洋同樣的天空同樣的心情，卻是截然不同的景色，而遼闊的大海彷彿無盡思念，在不同的天色訴說想念，不同的國家、不同的晝夜，把情感寄託海浪。

張語噥（右）與澳洲樂隊Sheppard合作。（上城娛樂提供）

(中時 )