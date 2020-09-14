霧峰峰谷山區居民指出，當地有日據時代的防空洞、9處彎曲的無名溪流、挑水古道等，風景優美，應開發成觀光風景區。（李天生議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

霧峰峰谷山區有個美麗流傳，指日據時代美軍轟炸猛烈，將無名溪流炸成9處彎曲。（李天生議員服務處提供／黃國峰台中傳真）

台中市霧峰區峰谷山區，有一個日據時代所開鑿的防空洞，在其前方則由一條9處彎曲的無名溪流，地方人士指出此處風景秀麗兼具歷史意義，值得開發成觀光處所，將其命名為「九彎一空」中市議員李天生14日強調將協助促成，帶動地方觀光發展。

峰谷山區住戶張雲信、姜崇漢指出，二戰期間，日軍在峰谷山區駐紮軍隊並設置工程隊重機械維修保養廠，以維護台3線烏溪橋及霧峰變電所安全，後為躲避美軍飛機轟炸，同時在峰谷路208巷山谷中開鑿2處防空洞。

當地有段美麗的傳言，指因轟炸猛烈，才讓山谷流淚形成「九彎水」，後世靠著九彎水養活世代人，並開墾山林，創造出人與自然平衡的「里山精神」，而當時開鑿的防空洞，一個因戰爭結束，僅挖一半，現已不存在，完成的一個，高約2公尺，長約30公尺，不過目前洞壁也已崩塌，已經無法通行。

前峰谷里長、台中市生態休閒產業協會理事長林清富指出，防空洞前方山頭制高點，日軍在此設置瞭望台，旁邊則有一條挑水古道，越過摩天嶺、金陵山後抵達萬斗六，是先民交通往來及運送物資的重要通道，值得整理開發。古道、山洞、九彎溪流生態豐富，景觀優美，希望能結合開發推動觀光。

中市議員李天生表示，目前政府積極推動「社區營造」、「地方創生」，應該考慮將峰谷山區特色納入，並協助設置導覽解說牌、重建往返萬斗六的登山古道，留傳這段史話，帶動觀光發展。

(中時 )