55歲的林姓女士經營餐飲業多年，早睡早起成了生活常態，午休也是林女一天中最重要的充電時間。不過，近年來，林老到了午休時間仍無法入睡，由於睡眠品質不佳，致她下午經常頭痛、精神不濟。林女求助台南市立醫院中醫部鍾奕璇醫師後，經1個月治療獲得明顯改善。

醫師鍾奕璇表示，對於凌晨就開始工作的族群而言，午睡甚至比夜間睡眠更為重要。鍾奕璇指出，「午時」即上午11時至下午1時，以中醫理論，是人體陽氣最旺盛之時，同時陰氣漸生，氣血開始由陽轉陰，若此時身體得到充分休息，能使身體度過陰陽轉換，除養足精神，經研究顯示，更能降低心血管疾病發生。

醫師鍾奕璇診斷，林女士屬於心腎不交、陰虛火旺的體質，在陰陽不平衡的情況下，身體能量空轉，導致她中午雖然疲累，但大腦仍無法停止思考，故以滋陰降火的藥物為主，如：梔子、淡豆豉、生地、龜板、黃柏、知母、麥門冬等。經過一個多月的治療，患者午休難以入眠情形明顯改善，深眠的時間和頻率也漸增。

醫師鍾奕璇提醒，午睡固然重要，但不當的午休方式，反而會越睡越累。如何正確的午睡呢？第1，每天在固定時間午睡，最好於中午12時至下午1時這段時間，養成午睡習慣；第2，飯後不宜馬上午睡，最好活動10分鐘左右，幫助食物消化後再入睡；第3，午睡時間不可過長，大約在半小時左右，晚上容易失眠的人更要縮短午睡時間。

醫師鍾奕璇提醒還說，如果是趴睡可準備U型枕，讓額頭、兩頰有支撐點，避免壓迫眼部及上肢血循，或將U型枕放在頸部，後腦勺向後靠著椅背亦可。

(中時 )