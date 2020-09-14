在全球科技類股領漲下，8月國內投信基金規模再創新高，達4兆4406億元。儘管近期科技類股漲多回檔，法人認為，從利率水準、經濟數據、科技創新與熊市指標等面向觀察，股市泡沫風險不高，短期拉回以漲多合理修正看待，有助於延續長期牛市行情。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年8月底為止，投信整體基金規模為4兆4406億元，連續3個月刷新單月新高。與7月相較，金額增加218億元，增幅0.49％；累計今年1~8月，規模增加4360億元、增幅10.89％。

若按類型區分，跨國股票型基金、高收益債券基金與國內貨幣市場型基金規模增長最多，各增加137、84與67億元；至於規模減少最多的是跨國指數股票型基金、國內指數股票型基金，各減少153、106億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，8月在科技類股領漲下，MSCI世界指數累計上漲6.53％，為1986年以來最佳8月表現，並帶動投信基金規模水漲船高，又以主動式操作的跨國股票型基金、風險屬性較高的高收益債券基金，規模增加最多。

進入9月，儘管面臨高檔獲利了結賣壓，股市出現漲多拉回現象，葉菀婷認為，有三大理由，對於後市不悲觀。一是利率水準過低，相較於科技泡沫前夕，美國聯準基金利率約6.5％，現在已趨近於零，連保守型資產都無利可圖，勢必提高風險承受度，轉向股、債等資產，尋求更好的回報。

二是從各國PMI、失業率等經濟數據顯示，景氣最壞情況已過，製造、就業、消費、房市正逐步好轉；同時，AI人工智慧、物聯網等新技術、新應用不斷創新，為經濟提供中長期向上的動能。三是根據高盛編撰的熊市指標顯示，目前落在44％，距離步入熊市的70％門檻尚遠。

葉菀婷強調，近期股市修正，有助於修正過熱的技術指標，避免發生泡沫化危機，並延續股市長期牛市行情，建議投資人採取定期定額，搭配逢回加碼策略因應布局。

(旺報 )