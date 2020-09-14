在美國總統川普與國務卿蓬佩奧公開感謝美駐華大使館布蘭斯塔德後，美駐華大使館隨後發出聲明稱，布蘭斯塔德大使將退休返美，他是上周與川普總統在電話中做出這個決定。大陸《環球時報》總編輯胡錫進猜測，布蘭斯塔德可能不想當作毀壞美中關係的替罪羊，但更不排除是為返回愛荷華州為川普岌岌可危的選情固票。

美國駐華大使館今天發出聲明說，布蘭斯塔德大使將於10月初退休離任，他是上周與川普總統在電話中確認了此事，並將於卸們後返回愛荷華州。

大陸媒體網紅胡錫進對此發表文章評論稱，美國一般都是在大選之後調換駐外大使，現在換布蘭斯塔德，顯得很突然。他任職駐華大使的這3年是中美關係最為惡化的3年，他處在了一個非常尷尬的位置上。

胡錫進認為，他不太相信在中美關係斷崖式跌落的過程中，布蘭斯塔德大使扮演了推動角色。美國對華政策的急劇逆轉顯然是華盛頓直接敲定的，他的可作為空間也很小。

他說，布蘭斯塔德來大陸之前是愛荷華州長，那是美國的農業州，與中國大陸關係密切。布蘭斯塔德來華後，行事比較低調，在大陸接觸到布蘭斯塔德的人，對他個人的印象大多不錯。現在還不清楚是布蘭斯塔德本人提出辭去駐華大使職務，還是華盛頓直接免的他，有大陸學者分析，前一種可能性更大。如果是那樣，也許是他不想做特朗普政府毀掉中美關係的替罪羊。當然，也不排除特朗普調他回去幫著穩固愛荷華州選情的另一種可能。

胡錫進表示，在任駐華大使期間中美關係嚴重惡化，不可能是大使的職業光榮。如果消息屬實，他從中國的離開將是黯淡的。美國對華搞的這一套不會成功，歷史註定將給予它負評。布蘭斯塔德將是這當中的一個隨波逐流者。至於中美關係接下來向何處去，一位比較弱勢的駐華大使的更換不會成為有影響的因素。

(中時新聞網)