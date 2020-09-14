新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，並重塑後疫情時代國際地緣政治與經濟環境，在美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市下，美元獲得豐沛的流動性，美股3月低點強彈，雖近期受到科技股大修正，陷入高檔震盪區間，但2020年上半年走勢仍相當亮眼。投資銀行高盛（Goldman Sachs）最新報告指出，全球企業走入強勁復甦階段，投資人應在未來3個月增持股票。

據《Markets Insider》報導，高盛表示，給予未來3個月股市評級預測「增持」評價，並預測全球股市將在明年會有高個位數的收益。分析師表示，目前全球企業收益強勁復甦，加上這些企業的股價仍處在低點，今年底前股市以及其他資產也可能傾向出現「順景氣循環（Procyclical）」。

美國總統大選將在11月初舉行，高盛指出這事件仍有風險，加上全球經濟前景改善，有機會帶動美國以外的市場成長，中長期的結構性成長股票仍有相當大的比重，有望帶動標普500指數走高。至於影響經濟最重要的因素，就是新冠疫苗研發進展。

近期影響美股的風險，包括美國財政政策、美國大選以及新冠肺炎疫情確診數增加以及油價波動，但高盛認為，製造業與服務業數據表現優於市場預期，是經濟強勁復甦的訊號。

另外一家投行德意志銀行報告則是認為，2020年進入「失序年代 (age of disorder) 」，千禧年世代人口追上戰後嬰兒潮世代，若經濟條件遲遲未獲得改善，將用選票選擇想要的經濟條件，這將損害老年人口的資產價值。分析師Jim Reid指出，這些人將忍受通膨率，但持有債券的族群將受創，由於老年退休金的投資標的大多為債券等低風險資產，這使得資金流向年輕族群。

至於美銀的報告指出，全球資產面對「落後股輪動 (laggard rotation) 」，先前被追捧的科技股投資退燒，被市場冷落的新興市場股票開始走升，截至9月9日為止，吸金量34億美元、更創9周以來之最，這大多是從科技股或是成長股而來。

(中時新聞網)