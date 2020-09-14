國民黨宣布不以政黨形式參加海峽論壇，民進黨發言人顏若芳今天表示，國民黨大動作宣布取消王金平前院長赴海峽論壇，不派員出席，但拐個彎又由前代理主席林榮德率台商與會，這種做法不免讓社會感到錯愕。

顏若芳表示，長期以來，民進黨始終堅持，對中國的態度應是建立在台灣社會的主流民意上，捍衛台灣的主權和國家利益，卻被國民黨抹黑成「逢中必反」、「意識形態治國」。如今，國民黨應當已深刻理解到黨格尊嚴的可貴和重要性。

然而，她說，江啟臣主席取消了立法院前院長王金平率團訪問，卻仍公開請前代理主席與會海峽論壇，「這樣的做法顯然與台灣主流民意仍有很大差距」。

顏若芳指出，「對等、尊嚴、互惠」應是國內各政黨對赴中交往的原則。國內各政黨可對國內政治主張有所不同，但對外態度應當團結一致。她也呼籲，國民黨在和中國交流前，應從體認台灣主流民意出發，才能做出真正有利台灣發展的決定。

(中時 )