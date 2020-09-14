竹南鎮工業區工廠林立，立法委員徐志榮有鑑於園區內道路多數老舊且路面寬度不足，人車出入容易發生危險，14日邀集相關單位現地會勘，研商解決之道。

14日徐志榮、工業局中工處執行長雲瑞龍、竹南工業區主任查筠霞、台電公司苗栗區營業處副處長邱添榮及課長廖鴻泉、陳超明委員服務處顧問何文德、縣政府工務處、竹南鎮長方進興、議員陳碧華、竹南工業區廠商協進會理事長邱文虎等相關單位會勘。

徐志榮說明，針對目前園區內約有60多家廠商，竹南工業區已先盤點和誠街廠商針對電線地下化工程及人行道改善工程範圍規畫，蒐集取得廠商同意書，但仍有一家廠商有異議，將由方進興與廠商溝通，台電公司也同意將電線地下化，屆時配合園區道路拓寬及人行步道改善工程，共同施作電線地下化。

竹南工業區道路拓寬及步道改善工程，由經濟部工業局提出申請，徐志榮將爭取前瞻基礎建設2.0「開發在地型產業園區計畫」經費辦理。另，因園區內道路屬於非都市計畫用地，道路標誌及標線部分，需由園區管理局自行施作及劃設。

(中時 )