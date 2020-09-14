台中市東海火化場去年遺體火化量近1萬9000具，排名全國第2，僅次於台北市，常遭地方抗議空氣汙染，市府分3年共編列2億多元預算，逐步全面汰換爐具，民政局14日實勘汰換第一套空汙防制設備進度近9成，預計28日完工，推動「無煙治喪環境」，宣導雙手合十敬拜取代焚香，提供市民貼心的殯葬服務。

民政局長吳世瑋昨日到東海火化場勘查，從今年起至2022年分3年逐年編列經費，汰換東海火化場12座火化爐及6套空氣汙染防制設備，其中1、2號火化爐5月完成更新提升殯葬品質，更新空汙防制設備，有效改善排放污染。

東海火化場大量火化需求，市府爭取經費汰換火化爐及空汙防制等設備，第一套空汙防制設備汰換進度，包含降溫送風機、氣冷式降溫塔、火星捕捉設備、旋風集塵器及陶瓷瀘管集塵設備等進度近完工階段。

吳世瑋強調，遺體火化作業除需效能良好的火化爐，還需仰賴後端空汙防制設備進行廢氣處理，針對東海殯儀館擬定《火化場設備更新3年計畫》總經費2億多元，加速空汙排放改善。

民政局指出，東海火化場共12座火化爐及6套空氣汙染防制設備，其中1至8號火化爐及6套空汙防制設備，分別設置2008年至2012年間，不僅設備主體老舊鏽蝕，效能也逐步降低，修繕不符效益。

市府預計2020年至2022年將火化爐及空汙設備逐步更新完成，可縮短遺體火化時間，每具平均縮短10至15分鐘。

東海火化場無煙靈位區已全面完工，5月1日起實施「靈前不插香」，全面推動「無煙制喪環境」，宣導雙手合十敬拜取代焚香。

市府推廣多元環保葬，包括樹葬、海葬等，讓市民人生最後一哩路走得圓滿尊嚴，針對東海火化爐空汙，藉由汰換空汙防制設備，加強改善周遭空氣品質，啟動殯葬改革，兼顧火化業務與市民健康。

(中時 )