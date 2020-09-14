大陸鉀肥自進入9月啟動一波連漲氣勢，先是多地港口的進口鉀肥開始拉漲，國產鉀肥也氣勢洶洶的進入上漲的戰役中，至今各地累積平均漲幅在50-100元人民幣以上，前期的低端價格也已基本消失殆盡。在四季度來臨後，化肥下游終端需求在冬儲政策影響下會逐步回升，短期看漲形勢仍舊，有助東鹼（1708）營運蓄勢推進。

東鹼硫酸鉀產線數達14條，年產15萬噸，營收佔比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，純鹼貿易為20％。上半年EPS0.21元；8月營收3.35億元，月增1.82％。

中國夏糧收成增加，5月底到7月中旬農作物總產量年增120萬噸，鉀肥需求從8月中下旬有所回升。

此外，東鹼轉投資光通訊濾片廠東典光電（6588），持股約四成，平均每股持股成本約10.4元。5G通訊啟動，市場看好未來光通訊濾片需求量，有助增添收益能量。

(工商 )