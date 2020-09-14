榮興客家採茶劇團以客家大戲「可待」、「地獄變」，入圍第31屆傳藝金曲獎6個獎項，苗栗縣長徐耀昌表揚，並對榮興客家採茶劇團以創新與突破傳承客家戲曲文化，給予高度肯定。（何冠嫻攝）

榮興客家採茶劇團以客家大戲「可待」、「地獄變」，入圍第31屆傳藝金曲獎6個獎項，其中蘇國慶以「地獄變」入圍最佳個人表演新秀獎。（何冠嫻攝）

「榮興客家採茶劇團」推廣客家戲曲文化近30年，並連年在傳藝金曲獎入圍與獲獎，今年以客家大戲「可待」、「地獄變」入圍第31屆傳藝金曲獎6個獎項。14日苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚，肯定榮興客家採茶劇團為苗栗之光，期許持續傳承、發揚客家戲曲文化。

榮興客家採茶劇團在2008年登錄為苗栗縣「無形文化資產」傳統藝術類「採茶戲」保存團體，在榮興客家採茶劇團藝術總監鄭榮興等人帶領下，不斷創新與突破，重現傳統客家採茶戲的藝術風采，並已連續6年獲得傳藝金曲獎入圍肯定並抱回多項大獎。

今年第31屆傳藝金曲獎，共有643作品參賽，評選出83組優秀入圍者，角逐17項獎項。榮興客家採茶劇團並以客家大戲「地獄變」入圍最佳團體演出獎，鄭榮興入圍最佳專輯製作人獎、最佳音樂設計獎，蘇國慶入圍最佳個人表演新秀獎，榮興工作坊以客家大戲「可待」、「地獄變」雙雙入圍最佳傳統表演藝術影音出版獎，10月24日晚間將在台灣戲曲中心擧行頒獎典禮。

其中蘇國慶雖為閩南人，但他以「注音拼音法」學習客語後，流暢應用在戲曲上，今年第二度獲得入圍肯定。蘇國慶感謝劇團的栽培以及鄭榮興、導演等人給予機會，讓他能在「地獄變」中嘗試新角色，更從中精進並突破演技，投入在內心戲的表現，期許能繼續留在客家戲曲領域中深耕、傳承。

鄭榮興表示，榮興客家採茶劇團一路走來獲得獲得客委會、縣府文化觀光局及徐耀昌支持，雖然今年面對疫情衝擊，有將近4個月沒有演出但仍會努力經營下去，推出新作品，讓客家傳統戲曲得以傳承下去。

徐耀昌表示，榮興客家採茶劇團團員包含老、中、青、少等4代，資深藝師帶領年輕新秀，老幹新枝同台演出，並在不斷創新與突破下，讓戲曲兼具傳統客家戲韻與現代藝術美學，吸引許多不同年齡層的觀眾，未來將評估讓榮興客家採茶劇團進駐高鐵苗栗站區客家圓樓，以合作方式提供演出場地活化場館，戮力保存客家戲曲與文化。

(中時 )