東海大學地方自治研究中心針對開寬美豬美牛進口政策民調顯示，支持民眾不到2成；支持台中市府維持瘦肉精零檢出政策的民眾為6成6，將近7成的民意，完全反映民眾的想法。「這次聽民眾的！」台中市長盧秀燕14日公開向中央喊話表示，注意到民眾心聲。

放寬美豬美牛進口政策爭議不休，東海大學地方自治研究中心針對台中市民進行民調發現，支持開放僅19.5％、中立19.5％、不支持高達55.1％；至於台中市府堅持「瘦肉精零檢出」政策，有高達66.4％民眾表示贊同，且不分藍綠都過半支持。

盧秀燕今天參加台中捷運動漫宣導活動時，對此民調結果回應表示，民調顯示，支持政府進口含瘦肉精豬肉的民眾，不到2成；但支持台中市府維持瘦肉精零檢出政策的民眾，高達6成6，將近7成的民意，完全反映民眾的想法。

盧秀燕強調，防疫政策是民眾聽政府的；而這次瘦肉精政策，希望中央政府能聽民眾的，注意並重視這份民調所顯示的民眾心聲。

(中時 )