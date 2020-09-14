有考生上網感嘆機車考照越來越難，桃園卻缺乏機車練習場，桃園監理站指出，除了監理站上班時間有正式和舊有場地開放練習，大溪僑愛國小和大園大興高中也有畫設機車練習場，但仍鼓勵到桃園6間駕訓班受訓，每人補助1300元，學習防衛及安全駕駛觀念，降低意外。

有網友感嘆，桃園市機車族多，大專院校也多，直言鄰近的新北都有專門的機車練習場，但桃園卻付之闕如，監理站內練習場假日和晚間又未開放，催生桃園版機車練習場。

交通局長劉慶豐坦言，2年前曾規畫在南北各設一個機車練習場，但公路總局到66快速道路橋下會勘時攤開數據，直言機車駕訓班教導防衛駕駛和視線死角等觀念，單純考照者的肇事率是駕訓班學員的3倍多，中央力推所有駕駛都要「進場訓練」，地方政策不能跟中央不同調，設置計畫因而停擺，因此補助65萬給駕訓班代訓，原價3000元的訓練費，補助1300元後只要1700元。

桃園監理站股長林芳誼指出，交通部年初提出補助計畫，參加駕訓班機車訓練並考取駕照者補助1300元，民眾報名踴躍，寒暑假更是每期招生人數皆額滿，顯見家長願意花錢讓子女獲取正確駕駛觀念及技巧，原定計畫到11月底，桃竹苗1900個名額7月底就提前用罄，桃園市交通局獲悉，額外加碼補助500個名額，希望提升市民上路安全。

林芳誼不諱言，自學考照者多是上路後才開始訓練、累積經驗，經驗不足的年輕人易釀災，根據統計，自行考駕違規率為11.6％，但駕訓班訓練後違規率降至4.2％，交通事故死傷人數又以18到24歲族群最嚴重，直言年輕人耳朵硬，但播放動態事故影片，看到一個個騎士飛出去重傷的畫面，就懂得避開危險的道路，課程共3天，包括6小時學科、10小時術科，強化防禦駕駛及責任駕駛觀念。

林芳誼說，桃園有6家駕訓班有設立普通重型機車班，國泰汽車駕駛人訓練班、長榮汽車駕駛人訓練班、大展汽車駕駛人訓練班、中正汽車駕駛人訓練班 、大觀汽車駕駛人訓練班、太子汽車駕駛人訓練班，有意願參加駕訓班專業訓練的民眾，可就近向駕訓班洽詢報名。

(中時 )