獨／與費玉清從小約定不生 恆述鄭重駁斥「張菲追過她」

昔日動感女星恆述法師(原藝名費貞綾)，因欠下千萬債務神隱半年，日前大動作召開記者會，不少電視節目、新聞爭相邀約，也掀起不少話題。恆述法師接受《中時新聞網》獨家訪問，加碼爆料「二姐江蕙」不知感恩，更嚴正駁斥費玉清與她生過孩子。

恆述法師批江蕙不懂得感恩之心。(照片/游定剛 拍攝)

恆述自稱打了通「宇宙電話」向藥師佛請示，並獲得應許，正式宣告「螢幕還俗」。過去能歌善舞的她，還俗後，服裝不設限，拋開袈裟會以中性打扮，更會帶專屬樂隊、舞團上節目唱歌，談話節目也會口無遮攔。

恆述法師與張菲、費玉清的姐弟恩怨情仇再度浮上檯面。(照片/《中時新聞網》資料照)

「江蕙是我背上揹出來的」恆述法師憶起，江蕙當年出道還是新人時，來上我主持的《歡樂假期》節目，製作單位安排她踩我的背開場做效果，對於當時是一線主持人的我來說，江與我非親非故憑什麼讓她踩?要不是黃義雄(已故綜藝教父)再三拜託，要我提拔閩南語歌壇新人才勉強答應。不過，當天江蕙下節目後，也未向我表達感謝，直到她退休前，才說「恆述法師曾經幫助過我」但也沒有感謝之意。

外傳江蕙幫費玉清生子，恆述法師今(14日)出面嚴正駁斥。(照片/游定剛 拍攝)

家家有本難念的經，恆述與她兩弟恩怨糾葛再度浮上檯面，外傳江蕙與張菲、費玉清的三角戀情，近日也被吵得沸沸揚揚，更意外扯出江幫費生小孩?對於子虛烏有之事，恆述嚴正駁斥表示，他們連親、抱，婚禮都沒有擺，怎麼會幫我們家生小孩。恆述更透露，從小與弟弟費玉清打勾、蓋章不婚主義，也絕不生小孩。姐弟恩怨情仇，又扯出三角戀、幫生子話題，也讓外界霧裡看花，事實的真相，只有當事人最明白。

江蕙透過經紀人陳子鴻發出聲明。(照片/游定剛 拍攝)

截稿前，江蕙經紀人陳子鴻透過喜歡音樂發出聲明表示，以前和黃義雄先生和二姐吃飯的時，二姐都會提到此事。據黃先生的說法，當時主持人是包國良先生，恆述法師當時是背著寫「江蕙」的牌子亮相，並不是江蕙踩著她的背。每次聚會江蕙都會主動提到這件事，並表示非常感謝他們當初這麼幫她。若說她不知感恩，怎麼會一直提起這件事呢？

(中時新聞網)