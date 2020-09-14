據路透報導，大陸銀保監會官員透露，8月底大陸銀行業不良貸款餘額為3.7兆元人民幣，不良貸款率為2.14％，較年初上升0.11個百分點。

銀保監會官員表示，網路借貸風險後續處置困難很大，停業機構的存量風險處置任務依然艱巨，退而不清和退而難清的問題很突出，今年將繼續深入徹底展開網路借貸風險處置。

疫情衝擊下，大陸銀行業淨利潤迎來史上最大降幅。國有大行、股份制銀行上半年淨利分別較去年同期下降12％、8.5％，第2季度單季淨利分別較去年同期下降27.9％、26.6％。

(旺報 )