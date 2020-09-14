陸銀8月底不良貸款率為2.14％ 19:252020/09/14 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 8月底大陸銀行業不良貸款餘額為3.7兆元人民幣，不良貸款率為2.14％。圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，大陸銀保監會官員透露，8月底大陸銀行業不良貸款餘額為3.7兆元人民幣，不良貸款率為2.14％，較年初上升0.11個百分點。 銀保監會官員表示，網路借貸風險後續處置困難很大，停業機構的存量風險處置任務依然艱巨，退而不清和退而難清的問題很突出，今年將繼續深入徹底展開網路借貸風險處置。 疫情衝擊下，大陸銀行業淨利潤迎來史上最大降幅。國有大行、股份制銀行上半年淨利分別較去年同期下降12％、8.5％，第2季度單季淨利分別較去年同期下降27.9％、26.6％。 (旺報 ) #不良 #大陸 #淨利 #風險 #銀行業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸8月房價70城市年增4.8％ 連升59個月 11:442020/09/14 財經 上海商銀、遠銀都衰退 中小銀行上半年獲利 失色 04:102020/09/14 金融．稅務 行庫避雷 4指標盯海外授信 04:102020/09/14 金融．稅務 8月BEI下滑 銀行暫觀望未看空、保守仍有期待 14:212020/09/14 財經 玉山金控總經理陳美滿：整合平台 比市場先看到客戶需求 04:102020/09/14 財經要聞 外商管理行跳船 國銀很感冒 04:102020/09/14 金融．稅務 陸金控新規 11月正式上路 04:102020/09/14 全球財經 陸外賣個體戶前8月新增33萬家 達2019全年9倍 13:022020/09/14 兩岸 玉山銀行總經理陳茂欽：布局疫外轉彎 扎根三路並進 04:102020/09/14 財經要聞 陸首批科創板50 ETF將發行 百元人幣就能投資 14:362020/09/14 兩岸 兩岸熱門新聞 全球抗疫曙光已現 張文宏：疫苗及感染者抗體半年不衰減 - 時政 中歐峰會期待達成全面投資協議 外媒猜測習近平可能讓步 - 兩岸 印軍班公湖南北兩岸猛增兵 山地部隊提升至最高警戒 - 兩岸 美駐華大使退休 胡錫進：川普選情告急 回國幫忙固票 - 兩岸 金融霸權追逐戰 陸按下啟動鍵 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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