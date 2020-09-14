櫃買中心今（14）日表示，生華科股票（6492）自9月15日起預收款券並每二十分鐘撮合一次；通訊-KY股票（6404）自9月15日起預收款券並分別每四十五分鐘撮合一次。

生華科股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自9月15日起10個營業日（到9月28日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

通訊-KY股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自9月15日起10個營業日（到9月28日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每四十五分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。暫停融資券交易，但信用交易了結或違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(工商 )