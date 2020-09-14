立委陳王珍就台水接管金水的可行性，邀集相關單位溝通。（陳玉珍立委辦公室提供）

針對金門縣政府建議台灣自來水公司「接管」金門自來水廠一事，台水台北辦事處長徐勉興答覆立委陳玉珍表示，目前以「維持現狀」為宜。

徐勉興處長表示，台灣本島與離島水源調配無相連，且金門水廠屬高經營成本事業，若進行組織合併，將帶來人力運用及財務負擔問題，目前以維持現狀為宜。

徐勉興還表示，未來可研議是否比照台電全國統一經營模式，成立全國單一自來水公司統一經營全國自來水事業，將台水公司、台北自來水事業處、金門水廠、連江水廠整併為同一家公司，做到以盈濟虧，收取規模經濟的效益。

立委陳玉珍是以全國自來水事業的經營管理出現「一國多制」現象，同時對金馬等離島縣市地方自治形成負擔，因此在日前邀集台灣自來水公司台北辦事處長徐勉興等人溝通，研究合併經營的可行性。

陳玉珍表示，早年因金、馬地區實施戰地政務，將非屬地方縣市政府自治事項與職責的自來水事業，以及水資源開發利用與經營管理納入縣府管轄範圍，解嚴後仍沿襲軍管作法，實在很不合理。尤其是金門地區水資源短缺，經營成本相對偏高，且技術與人才網羅比本島困難許多，水質也無法提升，對鄉親來說很不公平。

(中時 )