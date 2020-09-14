今年8月舉行的中國信託女子公開賽，因為天氣關係無法完成延長賽，最後由謝瑀玲和安禾佑並列冠軍，不過當時冠軍獎盃先由謝瑀玲帶走，主辦單位中國信託請製作廠商再做一個，上周由日本空運來台，今天安禾佑從TLPGA理事長劉依貞手中接下冠軍獎盃。

安禾佑在媽媽、哥哥的陪同下，今天下午拜會TLPGA台灣女子職業高爾夫協會，TLPGA理事長劉依貞代表頒發中國信託女子公開賽的冠軍獎盃，安禾佑透露，雖然比賽已經結束一個月，但領到獎盃那一剎那，好像回到當初比賽的場景和心情，內心還是相當興奮，「在我歷來獲得的獎盃中，要屬這個尺寸最大，我很感謝賽事主辦單位中國信託的貼心安排。」

安禾佑表示，今年全球體壇受新冠肺炎疫情影響導致許多比賽取消或延期，TLPGA辦了多場比賽，加上旅外選手留在國內，所以能藉著比賽向前輩學習。

在大聯大女子賽之前，安禾佑世界排名第41，拿下中國信託女子公開賽、綠林慈善盃女子公開賽兩個冠軍之後，目前世界排名第9，很有機會獲得邀請參加年底由美國高協舉辦的美國公開賽，所以她會積極練習以維持手感，並且盡量參賽，像是10月中旬的緯創女子公開賽。

劉依貞勉勵安禾佑再接再厲爭取好成績，同時也跟所有的選手喊話，TLPGA有傳承賽、未來賽和公開賽，賽制完整，不論為了獎金，或是為了世界排名，女子台巡賽會繼續做所有選手的後盾。

(中時 )