金馬影帝郭富城今（14日）出席新片《麥路人》在香港的首映會，不過心繫台灣粉絲的他，趁空擋特別越洋視訊打片。有子萬事足的郭富城，生了2個女兒後父愛大噴發，他說：「我現在組成家庭，有可愛的寶寶，太太在背後（幫助），我作為一個男人，結婚後對工作多了一份責任感，要給女兒好的教育和成長環境。」

他近期因為疫情關係，多出空閒時間陪伴小孩，郭富城也罕見透露：「大寶（大女兒）出生當天那時候，我在拍攝電影《風再起時》，當時跟梁朝偉在廣州對完稿，隔天就要拍片，但突然接到電話說太太要生了，我連飯都還沒吃完，就跟劇組請一個禮拜的假陪產」，他說：「當時趕著拍戲，前一兩個月沒陪伴到女兒」，二寶（二女兒）出生後，就比較多時間陪伴她。

郭富城出席新片《麥路人》在香港的首映會。（華映娛樂提供）

他在電影面臨許多告別，聊到人生有沒遺憾？今年54歲的他說：「自己以前沒結婚會覺得遺憾，現階段對我來說，組成了家庭所以不遺憾。」他坦言，若要談遺憾，大概是母親在世期間，因為工作關係沒辦法多在身邊陪伴，「媽媽今年年初走了，這對我來說一種遺憾」。

郭富城正能量爆發，他坦言天下沒有不散的筵席，人生總會面對到遺憾，「幸好在媽媽臨終前，她搬到我家來，和我太太、女兒和來香港照顧我們的岳父母一起同住，這段時間也算是小小彌補遺憾。」提到有了家庭後，工作和生活如何平衡，他說：「工作等於我生活的一部分，我從18歲出道以來就沒改變過，現在多了就是責任感，要做女兒的榜樣。」

他在電影裡有許多抽菸戲，拍攝期間一天最多要抽到2包，身體咳不停，讓他一度以為自己得肺病。去醫院檢查時，還巧遇過去幫他爸爸看病的醫生，「我看到醫生就跟他說很面熟，醫生就說『我是你爸爸的醫生啊！』，讓我嚇了一跳」，所幸最後身體無礙。

《麥路人》17日全台上映，此外，該片當天晚上7點於台北欣欣秀泰影城舉辦真實人生場特映會，邀請同路人一起觀看《麥路人》，與郭富城體驗真人生，凡購票即可獲得老協珍人蔘精一瓶。

(中時 )