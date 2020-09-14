楊乃文出道23年，今年以專輯《越美麗越看不見》問鼎金曲獎國語女歌手，第四次入圍、有望二度奪獎，她卻對今年的入圍評選標準感到疑惑，認為以這張專輯的製作陣容，能入圍歌后卻連一個技術類獎項都沒沾上邊，相當不可思議：「尤其製作及作詞作曲，我不相信我楊乃文可以屌到一個人超越整張製作物，但在其他人都沒有入圍的狀況下，代表我楊乃文『超他媽的屌』，對吧？」

《越美麗越看不見》製作陣容包括大陸唱作歌手郭頂，葛大為、徐君豪（佛跳牆）、徐佳瑩、韋禮安、宋念宇，以及日本樂隊toe的鼓手柏倉隆史等人，入圍名單僅叩關歌后，楊乃文難掩失望表示：「我不知道怎麼面對第一時間恭喜我入圍的葛大為及君豪，不知道該跟他們說什麼。」直言如果有機會選擇，絕對不想榮耀在己：「我寧可君豪、郭頂入圍製作，或者任何參與這張專輯的人入圍，寧可我這塊沒有。」

楊乃文今年有望二度奪下歌后大獎。（石智中攝）

本屆國語歌后入圍者個個實力堅強、堪稱死亡之組，楊乃文沒信心評論其他入圍者實力，唯獨對於二度對決的好友魏如萱感到有緣，幽默地說：「我跟她聊過為什麼每次都要跟我一起發片，之前宣傳期也問過她，為什麼花了一年時間去生小孩，這次發片又跟我同一個時間。」楊乃文也讚賞王若琳的聲音，「我剛出道時在魔岩常碰到她爸爸（製作人王治平），那時侯她還很小，可能不到15歲吧，有一次在公司聽到她錄音的Demo，我心想『哇！她聲音怎麼這樣，好棒』，我很喜歡她聲音的厚度，當場嚇一跳」。

聊到奪獎信心，楊乃文一如繼往酷酷地說：「其實沒有任何感覺，聽音樂有一點像吃東西，大家喜歡吃的東西不一樣。」拿獎與否沒有得失心，反倒身旁工作人員看得比較重，她還得反過來安慰團隊，楊乃文笑說：「希望今年別再安慰她們，上次金曲沒得獎，結束後大家聚餐，我吃到一半真的受不了要大家開心一點，他們情緒比較浮誇。」

楊乃文今年有望二度奪下歌后大獎。（石智中攝）

(中時 )